Finanças prometem voltar a reembolsar IRS automático em 12 dias

DV/JN Hoje às 15:21 Facebook

Twitter

Partilhar

O prazo para entrega das declarações de IRS começa na próxima sexta-feira, dia 1 de abril, e termina no dia 30 de junho.

Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) deverá encurtar os prazos de reembolso do IRS, nos casos em que é devido, este ano, em relação ao que aconteceu no ano passado. "A expectativa é retomar o prazo de reembolsos pré-pandemia , ou seja, reembolsar todos os contribuintes num prazo médio de 17 dias (no caso do IRS automático pode ser em cerca de 12 dias e nos restantes casos de 19 dias)", disse fonte oficial do Ministério das Finanças ao Dinheiro Vivo, confirmando a informação avançada pelo jornal Correio da Manhã (acesso pago), na edição de hoje.

No ano passado, quando foi entregue a declaração referente aos rendimentos de 2020, ano da pandemia, o prazo de reembolso do IRS automático terá sido de 17 dias e o manual de 32, com a média a ficar nos 27 dias.

O número de agregados que entregaram declaração de IRS no ano passado atingiu quase 5,5 milhões (5 479 417), segundo dados da AT. Mas apenas três milhões (3 043 791) teve IRS liquidado, ou seja, 55,5% dos que entregaram a declaração.

O prazo para entrega da declaração de IRS tem início na próxima sexta-feira, dia 01 de abril, e prolonga-se até dia 30 de junho. A entrega terá de ser feita pela internet, mas poderá ser automática ou manual. Será automática se for pré-preenchida pelo fisco, e manual se for o contribuinte a introduzir os dados.

Amanhã, dia 31 de março, termina o prazo para reclamar caso não concorde com os montantes das deduções à coleta das despesas comprovadas por fatura apuradas pela AT e que aparecem na página pessoal de cada contribuinte. .Em causa estão apenas às faturas relacionadas com despesas gerais familiares ou dedução do IVA.

PUB

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia