A partilha de conta da Netflix é uma prática comum - mas há quem queira acabar com essa lógica. A ideia foi apresentada no CES, em Las Vegas.

A prática de partilhar a password da conta do serviço de streaming é tão comum que as estimativas apontam que esta partilha seja feita por até um quarto da população jovem que usa estes serviços. A Synamedia criou um software que permite perceber de forma automática quando é que as contas estão a ser utilizadas, recorrendo a inteligência artificial.

