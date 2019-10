Portugal tem 117 mil milionários

Dinheiro Vivo Hoje às 15:57 Facebook

Portugal tem atualmente 117 mil milionários e dentro de cinco anos deverá contar com 174 mil, segundo um relatório do Credit Suisse.

Portugal vai registar um aumento de 49% no número de milionários no país nos próximos cinco anos, superando o aumento médio estimado a nível global.

Segundo um relatório do Credit Suisse divulgado esta segunda-feira, o número de milionários em Portugal vai subir dos atuais 117 mil para 174 mil em 2024.

A nível global, o banco espera que surjam 16 milhões de novos milionários nos próximos cinco anos, contando que em 2024 existam 62 milhões milionários a nível mundial.

"Entre as economias desenvolvidas, o número de milionários na Alemanha, França, Itália e Suécia deverá subir em linha com a média mundial. No Canadá e em Espanha deverá crescer um pouco acima da média e no Japão e em Portugal muito melhor do que a média", refere o "Global Wealth Report - 2019" do Credit Suisse.

Portugal regista atualmente 110 mil ricos com um património avaliado entre um milhão e cinco milhões de euros, 4.620 com entre cinco milhões e 10 milhões de euros e 1.761 com entre 10 e 15 milhões de euros. Entre os mais ricos, contam-se 73 com ativos entre 50 e 100 milhões de euros, 28 entre 100 e 500 milhões de euros e dois com um património superior a 500 milhões de euros.

Desde o ano 2000, o número de milionários a nível global mais do que triplicou. Segundo o mesmo relatório, os 1% mais ricos do mundo controlam 45% da riqueza mundial, quando no ano passado controlavam 44,9% e em 2017 44,1%.

O Credit Suisse prevê que a riqueza mundial vai crescer 27% nos próximos cinco anos para 459 biliões de dólares (cerca de 412 biliões de euros).