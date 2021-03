Volkswagen muda de nome nos EUA

DV/JN Hoje às 16:00 Facebook

Twitter

Partilhar

A unidade da marca de automóveis Volkswagen nos Estados Unidos vai mudar o seu nome para "Voltswagen of America". Esta é, segundo o grupo alemão, uma estratégia para concentrar as ideias da unidade em veículos elétricos. Prevê-se que a mudança de nome entre em vigor já no mês de maio.

De acordo com a informação avançada pelo "The Verge", a empresa apenas planeava fazer o anúncio no final do mês de abril, mas a CNN, através de um comunicado de imprensa acidentalmente publicado pela Volkswagen, divulgou a alteração. Entretanto, a VW veio confirmar esta terça-feira a mudança na unidade norte-americana.

"Podemos mudar a letra K para T, mas o que não vai mudar é o compromisso da marca em fazer os melhores veículos da classe para os clientes no mundo inteiro", afirma Scott Keogh, presidente e CEO da Voltswagen of America, em um comunicado citado pelo The Verge.

Entretanto, o novo elétrico ID.4 é lançado no mercado americano, sendo o primeiro modelo 100% elétrico da companhia germânica a chegar aos concessionários do país nesta nova fase.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia