Dona do Pingo Doce sobe para 750 euros prémio aos trabalhadores

O Grupo Jerónimo Martins (JM), dono dos supermercados Pingo Doce, anunciou esta terça-feira que vai investir 75 milhões de euros na atribuição de um prémio extraordinário a cerca de 90 mil trabalhadores das operações, a maioria em lojas e centros de distribuição, em Portugal, Polónia e Colômbia. No nosso país, o prémio individual é de 750 euros, mais 200 do que no ano passado.

Em comunicado, a JM informa que o conselho de administração aprovou esta terça-feira a proposta de Pedro Soares dos Santos, CEO, para a atribuição do prémio a ser pago em abril, "como reconhecimento do trabalho e do contributo destes colaboradores para os resultados obtidos em 2022".

No ano passado, segundo os dados preliminares, as vendas da dona das cadeias Pingo Doce e Recheio cresceram 21,5% para 25 385 milhões de euros. O mercado nacional contribuiu com 5657 milhões de euros, tendo a Polónia liderado com um total de 17 940 milhões de euros.

"Em Portugal, este prémio extraordinário será de 750 euros, mais 200 euros face ao último valor pago, e será atribuído a cerca de 22 mil colaboradores, num investimento superior a 15 milhões de euros." O prémio acumula com com o salário variável destes trabalhadores e com "os vários programas e ações de apoio aos colaboradores nas dimensões da saúde, da educação e do bem estar familiar".

A JM emprega em Portugal mais de 34 mil pessoas e um total de 130 mil nos três países onde opera.

