Empresa de canábis Tilray despede 49 trabalhadores em Cantanhede

A empresa canadiana Tilray, que abriu a primeira fábrica em Portugal com licença para produção, plantação de canábis e transformação da planta em produtos medicinais, vai despedir 49 trabalhadores da sua unidade em Cantanhede, Coimbra. Ao JN, a empresa garante que não está em "dificuldades económicas", mas sim em processo de "redimensionamento da estrutura" por causa do mercado atual.

Atualmente, a Tilray Portugal emprega 200 colaboradores. O despedimento de cerca de 25% dos trabalhadores, confirmado pela empresa ao JN, afetará as áreas da produção, fabricação, qualidade, controle de qualidade (laboratório), cultivo, cadeia de aprovisionamento, instalações, armazenamento, logística, compras e tecnologias de informação.

A empresa explica que as mudanças "ocorrerão nos próximos três meses" e estão em linha "com o redimensionamento da Tilray para responder às necessidades económicas atuais e do estado de legalização da canábis medicinal e para uso adulto". Fonte oficial da empresa canadiana esclareceu, no entanto, ao JN, que a Tilray não está em "dificuldades económicas", mas sim a "fazer cortes de custo" face ao mercado atual.