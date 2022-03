Encher o depósito do carro custa quase 10% do salário médio em Portugal

A cotação internacional do barril de petróleo é igual para todos, mas nem todos os países da União Europeia (UE) sofrem de igual modo o agravamento dos preços dos combustíveis.

Portugal está entre os países onde atestar um depósito com 50 litros de gasolina ou gasóleo representa maior esforço, face ao salário líquido médio do país: 8%. Os preços dos combustíveis voltam hoje a aumentar, mesmo com o desconto do adicional do IVA decretado pelo Governo e a manutenção da redução do imposto sobre produtos petrolíferos, em vigor desde outubro.

Grécia, República Checa, Bulgária, Roménia, Croácia, Letónia, Lituânia e Hungria são os países europeus onde atestar o depósito com gasolina ou gasóleo representa uma grossa fatia do salário médio e uma taxa de esforço igual ou superior à de Portugal. Países com um salário líquido semelhante ao português, como Chipre, Malta ou a Eslovénia, conseguem ter taxas de esforço de apenas 4% (primeiros dois) e 6%, respetivamente.