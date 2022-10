O PRISMA / Art Light Tech vai voltar a iluminar a Aveiro Tech Week

Hoje às 00:09 Facebook

Há um festival que promete decorar os espaços públicos aveirenses de luz e cor. Fica aqui o convite para (re)conhecer a cidade.

> Das 20h às 24h dos dias 14 e 15 de outubro, todos os caminhos vão dar a Aveiro. O motivo? O festival PRISMA / Art Light Tech, um dos pontos altos da Aveiro Tech Week, está de regresso para mais uma edição. Desta vez, o principal objetivo é promover a união e afirmação artística dos povos europeus através do tema "Fortaleza Europa".

Este ano, há dezenas de espetáculos imperdíveis espalhados por todos os cantos da cidade. Demonstrações de videomapping, instalações, obras de participação coletiva e estruturas interativas são apenas algumas das propostas que o PRISMA / Art Light Tech tem para si.

Entre os trabalhos de artistas de renome internacional e nacional em exposição, vai encontrar os projetos realizados ao abrigo da School of Videomapping. A iniciativa deu aos participantes a oportunidade de aprenderem competências e técnicas de videomapping, essenciais à criação de uma projeção para apresentarem no festival.

Neste âmbito, a obra de Diana Matoso estará em destaque na qualidade de vencedora de um concurso que envolveu os laureados das edições anteriores da School of Videomapping. Outro artista a procurar com atenção no PRISMA / Art Light Tech é João Fragoso e Castro. Tendo sido premiado num concurso internacional, vai apresentar uma instalação site-specific no Coreto do Parque Infante D. Pedro.

Como vê, razões não faltam para visitar um festival que promete mostrar-lhe como a tecnologia e a arte estão intimamente conectadas e levar a cidade de Aveiro às bocas do mundo.