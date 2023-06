Da tradição ao turismo

Hoje às 09:56 Facebook

Autarcas dos três municípios envolvidos no projeto apontam objetivos a alcançar.

Silvério Regalado, presidente da Câmara Municipal de Vagos

Silvério Rodrigues Regalado Foto: Maria João Gala /Global Imagens

"Através da casa gandaresa pretendemos não só preservar o património arquitetónico, mas também o património cultural e de vivências que essa casa representa. Estamos muito confiantes. Acreditamos que o trabalho que estamos a fazer levará, no futuro, a uma generalização da conservação deste património"

Raul Almeida, presidente da Câmara Municipal de Mira

Raul José Rei Soares de Almeida Foto: Maria João Gala / Global Imagens

"As pessoas, quando vão visitar um local, querem experienciar aquilo que existe, e isso passa pela cultura, pelas tradições e pela gastronomia. Ao recuperarmos as casas gandaresas, criando nelas produtos turísticos, estamos a dar a possibilidade a quem nos visita de mergulhar na cultura gandaresa"

Helena Teodósio, presidente da Câmara Municipal de Cantanhede

Helena Teodósio Foto: Tony Dias/Global Imagens

"A importância do Gândara - Tour Sensations reside no facto de que o projeto não só apresenta o diagnóstico da situação, como aponta caminhos para promover a preservação do património do concelho enquanto marca identitária, que pode e deve ser rentabilizado como produto turístico"