Estado reforça apoio às famílias para a compra de bicicletas

Fundo Ambiental volta a ter quatro milhões para compra de veículos elétricos, destinado a particulares e empresas.

O Estado vai reforçar a ajuda para a compra de bicicletas elétricas este ano. Será publicado nesta semana o regulamento do programa de incentivo à compra de veículos de baixas emissões para 2021. Apesar de o Orçamento do Estado ter estacionado nos quatro milhões de euros, o Fundo Ambiental quer dar uma nova pedalada nas entregas de encomendas dentro das cidades. As ajudas para carros ligeiros estão reservadas apenas a particulares, revelou ao JN/Dinheiro Vivo o secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro.

Haverá três milhões de euros para a compra de automóveis elétricos. São menos 600 mil euros do que no ano passado porque as empresas deixaram de ter acesso ao apoio para comprarem veículos ligeiros de passageiros. "Existe um conjunto de benefícios fiscais associado à compra destes veículos pelas empresas e que não são determinantes para a sua aquisição, ao contrário do que acontece com os particulares", explica Eduardo Pinheiro.

Cada particular poderá receber uma ajuda de três mil euros para um automóvel ligeiro de passageiros, com um valor máximo de 62 500€. Há 700 "cheques" disponíveis, no montante total de 2,1 milhões de euros.

Tal como em 2020, haverá 900 mil euros para comprar carrinhas elétricas. Mas duplicou, para os seis mil euros, o incentivo aos veículos ligeiros de mercadorias para pessoas singulares com atividade empresarial ou pessoas coletivas. Cada candidato poderá receber até duas ajudas nesta tipologia de veículos.

A compra de bicicletas praticamente triplicou o orçamento, de 400 mil para 1,1 milhões de euros.

Há 650 mil euros para bicicletas, motas ou ciclomotores sem emissões - em 2020, havia 350 mil euros. Os particulares apenas poderão apresentar uma candidatura; as empresas terão direito a um máximo de quatro ajudas.

Ainda nas duas rodas, há um total de 50 mil euros para comprar bicicletas convencionais. O Fundo Ambiental será mais generoso e vai comparticipar em 20% o valor da aquisição, até aos 100€. No ano passado, os cofres públicos apenas contribuíam com um décimo do preço.

Apesar das candidaturas apenas abrirem esta semana, os apoios vão incidir sobre os veículos comprados a partir de 1 de janeiro deste ano. As inscrições encerram a 30 de novembro.

Os ligeiros de passageiros têm um apoio de 3000€ por unidade, até 62 500€, só para particulares. Os ligeiros de mercadorias têm 6000€ por unidade, para particulares com atividade empresarial e empresas.

As bicicletas convencionais têm comparticipação de 20% do preço, até 100€. Se forem elétricas, bicicletas, motas e ciclomotores terão comparticipação de 50% do preço, até 350€, para particulares e empresas. As bicicletas de carga, convencionais e elétricas têm comparticipação de 50% do preço, para particulares e empresas: até 500€ para unidades convencionais e até 1000€ para unidades elétricas.