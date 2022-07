Europa junta-se em Lisboa para debater a mobilidade verde

Rute Coelho Hoje às 15:46 Facebook

A capital portuguesa vai acolher, pela primeira vez, a TRA - Transport Research Arena: a maior conferência europeia de investigação e tecnologia em mobilidade e transportes. A porta-voz da Agência Nacional da Inovação explica que será também uma mostra do que de melhor se faz em Portugal no setor.

Sob o lema "Moving together - reimagining mobility worldwide", a TRA 2022 vai-se focar nas soluções inovadoras para o setor dos transportes a nível global, tendo em vista a descarbonização e a mobilidade suave. Decorrerá de 14 a 17 de novembro no Centro de Congressos de Lisboa, com mais de 2000 participantes esperados.

Pela primeira vez, a capital portuguesa acolherá a conferência europeia Transport Research Arena, a qual, nas edições anteriores, passou por cidades como Gotemburgo, Liubliana, Bruxelas, Atenas, Paris, Varsóvia, Viena e Helsínquia.

"Um dos grandes temas debatido em Lisboa será precisamente a mobilidade verde e a descarbonização. Será um evento muito orientado para as soluções que existem no setor com vista à tentativa da Comissão Europeia de cumprir as metas de zero emissões em 2050", adiantou Marta Teixeira Pinto, porta-voz da ANI (Agência Nacional da Inovação).

A TRA vai reunir os principais especialistas nacionais e internacionais para debater o presente e o futuro da mobilidade. Na agenda estão quatro grandes temas: as soluções inteligentes e a sociedade; a mobilidade verde e a descarbonização; infraestruturas inovadoras para a Europa 2030; e políticas e economias para uma Europa competitiva, refere o comunicado sobre a conferência.

Neste evento europeu, Portugal terá também oportunidade de mostrar o que está a fazer na área da investigação em soluções de mobilidade sustentável. "Apesar de querermos elevar o que se faz na Europa daremos também destaque ao que está a ser feito em Portugal nesta área", sublinha a porta-voz da ANI. Só para dar um exemplo, o nosso país é líder na exportação de bicicletas a nível europeu.

"Falaremos de novas soluções de transporte integradas e múltiplas, direccionadas à temática da TRA que é muito focada na inovação nas novas formas de mobilidade", concluiu Marta Teixeira Pinto.

Na sessão plenária, sessões estratégicas, sessões técnicas e científicas e eventos paralelos da conferência estarão em debate temas como a importância das energias renováveis, a eletrificação dos veículos e a neutralidade carbónica.

A conferência exibirá os mais recentes desenvolvimentos tecnológicos e industriais, bem como políticas inovadoras, dentro da mobilidade europeia, e ainda a troca de conhecimentos e experiências entre a Europa e outros continentes.

A TRA 2022 contará também com uma área de exposição para empresas nacionais, internacionais e startups, e com uma área de demonstrações interativa e dinâmica.