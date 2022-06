A easyJet anunciou uma redução da capacidade de transporte causada pela falta de funcionários no setor da aviação, que se deverá traduzir no cancelamento de milhares de voos ao longo do verão, com os aeroportos de Londres e Amesterdão a saírem mais afetados. A crise, provocada por uma grande pressão do mercado de trabalho, estende-se a todo o setor, atingindo a generalidade das companhias aéreas.

Os cancelamentos da easyJet e a crise alargada a toda a aviação Rita Salcedas Hoje às 15:20

Os cancelamentos da easyJet e a crise alargada a toda a aviação

