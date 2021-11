Falta de papel: livros, guardanapos e papel higiénico mais caros

Delfim Machado Hoje às 09:09 Facebook

Subida do custo da energia e dos transportes gera carência de pasta de celulose e de madeira. Gigante Navigator sobe preços em dezembro.

O aumento dos preços da energia e a crise internacional dos transportes vai ter sérias repercussões no preço dos produtos fabricados ou embalados com papel ou cartão, como livros, jornais, guardanapos ou papel higiénico. O aviso é do setor, que já está a subir preços devido à escassez de pasta de celulose e de madeira.

Há duas crises a assolar o setor do papel. Uma é a da subida exponencial do preço dos combustíveis, gás e eletricidade; e a outra é a escassez de matérias-primas. "Honestamente, não sei qual é a pior", desabafa José Manuel Lopes de Castro, presidente da Associação Portuguesa das Indústrias Gráficas e Transformadoras do Papel (Apigraf). A montante dos associados da Apigraf, há falta de pasta de papel e de madeira, que é preciso importar e "é aí que começa o aumento", identifica Lopes de Castro. Por um lado, a madeira não chega ou vem inflacionada, pois o transporte de cargas internacionais está mais caro. Por outro lado, a produção de pasta é um grande consumidor de energia, "que também disparou de uma forma absolutamente incontrolável", denota o dirigente associativo.