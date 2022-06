Famel. A mítica moto "Made in Portugal" volta em versão elétrica

JN Hoje às 14:29 Facebook

A Famel E-XF é um regresso há muito esperado. A versão elétrica da icónica marca portuguesa foi apresentada na Expomoto e será lançada já no próximo ano.

A mítica motorizada de fabrico português, Famel, foi finalmente mostrada ao público na sua versão elétrica este mês, após alguma expectativa.

Com data de lançamento previsto para 2023, o modelo mais avançado da Famel foi apresentado na Expomoto em Matosinhos, nos primeiros dias de maio, para gáudio dos fãs que há muito aguardavam a novidade, após o relançamento da marca nacional em 2017.

"Foi um processo longo, porque queríamos garantir não só a qualidade do produto final, mas também a fidelidade ao modelo que encantou os fãs da marca durante décadas. Estamos muito satisfeitos com o resultado", afirmou Joel Sousa, o (re)fundador da Famel, a propósito do lançamento.

Produzida pela primeira vez em Portugal, em 1975, em pleno período revolucionário, a Famel XF-17 foi mais do que uma motorizada, tornando-se um objeto de culto para essa geração nas décadas seguintes.

Mas acabaria por desaparecer em 2002 para só começar a ser relançada mais de uma década depois, em 2017, com o desenvolvimento de um novo produto, desta feita, elétrico. Isto acontece em consonância com as novas tendências de mobilidade sustentável e da chamada micromobilidade.

A nova E-XF vem com dois modelos, a Café Racer (que dá para apenas um ocupante) e a Clássica (para dois ocupantes), podendo ambas funcionar com duas versões, equivalentes a cilindradas de 50 e de 125 centímetros cúbicos, com preços previstos entre os 4.499€ e os 5.899€.

O modelo de 50cc apresenta uma autonomia estimada de 70 km (podendo ir aos 120 km com uma segunda bateria) ao passo que a variante de 125cc, com duas baterias (cada uma de 1.8kWh), tem autonomia estimada de 120 km, indica a empresa. Já a carga total da nova Famel E-XF - dos 0% aos 100% - demora, em média, 5 horas a obter, segundo atesta a marca.

Ambos os modelos, na sua versão 125, têm também a versão exclusiva e limitada de Embaixador, numerada de 1 a 300, com detalhes de design únicos e que serão as primeiras a ser entregues no primeiro trimestre de 2023. O seu valor total previsto é de 5.499€. A entrega das restantes unidades Famel acontecerá no segundo trimestre.

A procura por veículos elétricos, sobretudo nos grandes centros urbanos, está em crescimento acelerado e este modelo também vem ao encontro dessa tendência de mercado.

Apesar do mercado nacional dos motociclos em geral estar a baixar este ano, depois de alguns anos a crescer, o reforço dos incentivos públicos à compra de veículos elétricos que vigora este ano pode vir a dar um empurrão a este segmento.

O aumento dos incentivos à mobilidade elétrica estende-se a todo o tipo de veiculos elétricos, desde os automóveis, aos motociclos, abrangendo também bicicletas e trotinetes. E deve-se a um reforço da dotação do Fundo Ambiental, que passa a contar com 10 milhões de euros para apoiar estas medidas.