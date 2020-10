Financeiras não autorizadas mais que triplicam em 2020

Erika Nunes Hoje às 09:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Comunicações do Banco de Portugal à Procuradoria-Geral da República relativamente a indícios de crime já mais que duplicaram até meio do verão.

Desde o arranque do ano e até ao início deste mês, o Banco de Portugal (BdP) já emitiu 28 alertas sobre entidades não habilitadas a desenvolver atividade financeira no país - mais do triplo dos oito avisos de todo o ano passado. Sobre o mesmo tipo de atividade, o supervisor já enviou à Procuradoria-Geral da República (PGR) mais do dobro das comunicações de indícios da prática de crimes relativamente às enviadas, por exemplo, em 2017, ano que resultou em 31 suspeitas de crime. A crise económica gerada pela pandemia pode estar a aumentar o terreno propício a burlas e a outros crimes.

"Durante a pandemia, 80% dos pedidos de crédito foram recusados, o que significa que quem estava desesperado caiu mais facilmente no engano do crédito rápido com entidades não autorizadas", relata João Pereira, proprietário da Gestlifes, a intermediária autorizada líder de mercado, no Norte, responsável por mais de um milhão de euros de empréstimos concedidos por mês.