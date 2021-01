Frio esgota botijas de gás nos postos de abastecimento

Erika Nunes Hoje às 07:12 Facebook

Governo pretende voltar a regular preço das garrafas e prepara apoio extraordinário para a conta da luz.

O gás engarrafado esgotou em vários pontos de venda, no fim de semana, devido ao acréscimo de procura causado pelo frio. As empresas produtoras e distribuidoras asseguram que não há falta de gás. Com as baixas temperaturas a impulsionar recordes nos consumos de eletricidade, o Governo prepara um apoio extraordinário para as famílias pagarem a conta da luz. E também vai tornar a fixar preços no gás de botija. Ambas as medidas deverão integrar o próximo decreto do estado de emergência, amanhã.

A Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC) assegurou ao JN que "nenhum associado fez chegar à ANAREC informação de falhas de abastecimento", pelo que as situações de fim de stock reportadas, designadamente, na região do Grande Porto, terão sido "pontuais" devido a "uma maior procura das garrafas de gás".