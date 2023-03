Galp e EDP Comercial baixam tarifas

A Galp irá proceder a uma atualização dos preços da eletricidade e do gás natural com descidas médias de 15% e de 27%, respetivamente. Já a EDP Comercial irá baixar o peso de uma das componentes do preço do gás natural, o que representará uma redução, em média, de 20% no fatura dos clientes residenciais. As mudanças vão vigorar a partir do início de abril.

Para o cliente tipo mais comum da Galp, correspondente a uma família com dois filhos, a redução média na eletricidade face à tabela atual traduzir-se-á numa descida de 6,2 euros por mês (cliente com potência contratada de 6,9 kVA e consumo médio mensal de 218 kWh). No caso do gás natural, a redução média resultará numa diminuição de 6,48 euros por mês (cliente no 1.º escalão de gás natural com um consumo médio mensal de 130kWh).

No caso da EDP Comercial, a partir de abril, os preços de todas as componentes da fatura vão manter-se, exceto a rubrica "Energia e Estrutura Comercial", cujo preço por quilowatt-hora (kWh) desce dos 0,177500 euros para os 0,131000 euros, o que implica uma redução na parcela "Consumo de Energia" de 0,209600 euros/kWh para os 0,163100 euros/kWh.

A descida no preço da eletricidade na Galp irá igualmente refletir-se numa redução equivalente no custo da mobilidade elétrica, em que os carregamentos fora do vazio passarão a custar €0,2030 kWh (contra os atuais €0,2394 kWh) e os carregamentos no período de vazio passarão a custar €0,1763 kWh (o que compara com €0,2079 kWh atualmente). Dito de outra forma, o preço da energia necessária para percorrer 100 km descerá para €3,36, contra os atuais €3,96. Estes valores não incluem IVA.

A Galp já havia descido em 11% os preços da eletricidade para as famílias e pequenas empresas no início do ano, o que se traduziu em descidas de 3,5 a 6 euros por mês no consumo médio de uma família com dois filhos.