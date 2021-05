Garrafas de água, sumos e latas de cerveja com taxa até 15 cêntimos

Carla Sofia Luz Hoje às 08:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Os consumidores passarão a pagar uma tara, sempre que comprarem garrafas de água e de sumos ou latas de cerveja, de cidra e de refrigerante.

O depósito, que se aplicará à generalidade das bebidas embaladas em garrafas de plástico PET e em latas de aço ou de alumínio, será de cinco cêntimos no mínimo, podendo chegar aos 15 cêntimos. A medida, que poderá ser alargada às garrafas em vidro, está prevista para 2022, mas só chegará em 2023.

Estes valores serão devolvidos no momento em que as garrafas ou as latas vazias forem entregues num dos pontos de retorno do futuro sistema de depósito de embalagens de uso único, como supermercados e lojas de bebidas. As embalagens sujeitas a tara terão dois novos símbolos no rótulo.