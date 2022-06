Gasóleo passa os dois euros por litro. Gasolina desce 3 cêntimos

Ilídia Pinto JN/DV Hoje às 21:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Os combustíveis voltam na próxima semana a registar comportamentos diferentes, com o preço da gasolina a descer 3 cêntimos por litro e o gasóleo a subir 13 cêntimos.



Tendo em conta o preço médio registado pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) na última quinta-feira, o litro de gasóleo simples deverá, a partir de segunda-feira, custar 2,036 euros, em média. A confirmar-se, será o valor mais alto de sempre, depois dos 2,006 euros registados em 2 de abril.

Desde a primeira semana de maio que o gasóleo e a gasolina tiveram, maioritariamente, performances distintas. É que a gasolina simples 95 tem mantido uma tendência de subida quase constante, apenas interrompida com uma ou outra descida sem grande significado. De acordo com a DGEG, o valor mais alto da gasolina foi atingido na última semana, com um preço médio de 2,188 euros por litro. Com a descida dos três cêntimos deverá passar a custar 2,158 euros a partir de segunda-feira.

Significa isto que, desde o início do ano, este será o 16.º aumento de preço do gasóleo, que apenas desceu cinco vezes e se manteve estável uma vez. Já a gasolina irá, segundo fontes do mercado, descer na próxima segunda-feira, naquela que será a quinta baixa de preço desde o início de 2022.

Fiscalidade inalterada

Ao contrário do que se tem verificado nas últimas semanas, na próxima não haverá mexidas na fiscalidade que atenuem este acréscimo de preço no gasóleo. No comunicado de 3 de junho, o Ministério das Finanças explicara já que, "atendendo ao calendário de feriados que se aproxima e que não permite uma estimativa completa dos dados de mercado, as taxas unitárias do ISP [Imposto Sobre Produtos Petrolíferos] agora fixadas vigoram por duas semanas, voltando a ser feito o reajustamento no dia 17 de junho".

Em causa está a redução adicional de 0,5 cêntimos na gasolina e de 0,3 cêntimos no gasóleo definidos para vigorar de 6 a 19 de junho. Significa, sublinhou então o Ministério das Finanças, que o alívio global da carga fiscal sobre os combustíveis totaliza 21,8 cêntimos por litro no gasóleo e 25,1 cêntimos na gasolina.

PUB

Considerando os preços médios indicados pela DGEG na quinta-feira, a gasolina já subiu 29% desde o início do ano e o gasóleo 26%.