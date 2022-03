Gasóleo sobe 16,4 cêntimos e gasolina seis cêntimos na próxima semana

JN/Agências Hoje às 19:23 Facebook

Twitter

Partilhar

O preço por litro do gasóleo deverá aumentar em 16,4 cêntimos na próxima semana e o preço da gasolina em seis cêntimos, segundo estimou o Ministério das Finanças, em comunicado.

A aplicação do mecanismo de compensação que entrou em vigor este mês resultará numa redução de 1,3 cêntimos por litro na taxa do ISP, não havendo assim redução na gasolina pelo facto de a variação do preço por litro neste combustível ser inferior a oito cêntimos.

Como forma de mitigar o preço dos combustíveis, o Governo decidiu semanalmente ajustar a taxa do ISP em função do acréscimo da receita do IVA.