Gasolina e gasóleo subiram mais de 35 vezes num ano

No espaço de 52 semanas, terminadas a 4 de outubro, a gasolina, que está a custar 1,695 euros por litro, sofreu 38 aumentos de preço e o gasóleo 35, saltando para 1,502 euros por litro.

O agravamento foi de 31 cêntimos por litro no primeiro caso e de 29 cêntimos no segundo. Amanhã, o gasóleo deverá subir mais 3,5 cêntimos e a gasolina 2,4 cêntimos. Portugal tem a sexta gasolina mais cara da UE-27 e ocupa a sétima posição no diesel.

Em 2008 e 2011, protestos contra os aumentos dos combustíveis ameaçaram parar o país, quando os preços eram equivalentes aos atuais (aplicando a inflação) e o ritmo de subida tinha sido mais suave. A tentar recuperar da pandemia, as empresas reclamam medidas urgentes que travem a escalada de preços. O Governo já está autorizado a fixar margens máximas de comercialização, mas o impacto é incerto.