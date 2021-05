Gasolina subiu 20 vezes mais do que os salários

Erika Nunes Hoje às 07:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal tem o quinto preço mais alto da Europa. Empresas pedem alívio na carga fiscal que encarece combustíveis e alertam que estamos a perder competitividade. Esta segunda-feira baixa 2 cêntimos.

O preço da gasolina em Portugal aumentou 24,8% no último ano e é já o quinto mais elevado da Europa (há um ano, era o sexto). No mesmo período, os salários encolheram quase 7%, o que significa que o combustível subiu 20 vezes mais. Além das famílias serem penalizadas, as empresas perdem competitividade. "A curto/médio prazo, estes preços vão custar-nos uma diminuição nas exportações", alertou Luís Miguel Ribeiro, presidente da Associação Empresarial de Portugal (AEP). Esta segunda-feira, a gasolina baixa dois cêntimos.

A Holanda é o país da Europa com o litro de gasolina mais caro - 1,781 euros por litro na passada segunda-feira -, mas é pouco mais do que Portugal, onde o preço médio era de 1,605 euros. No país vizinho, a gasolina estava a custar 1,350 euros por litro, menos 25 cêntimos que podem significar muito, quando a remuneração bruta mensal média dos trabalhadores portugueses desceu quase 7% no último ano, de 1315 para 1227 euros (março de 2021).