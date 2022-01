Há empresas no mercado a comprar casas na hora

Sónia Santos Pereira DV/JN Hoje às 08:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Modelo norte-americano de iBuyer chegou a Portugal. Por agora, ativos de Lisboa e Porto estão no radar dos operadores, que garantem ação rápida.

Surgiu recentemente no país um novo modelo de negócio imobiliário explorado por empresas que têm a porta de entrada na Internet e que se comprometem a comprar casas em pouco mais de uma semana. O potencial de clientes é vasto: desde proprietários que querem alienar rapidamente o seu imóvel para adquirir um novo a pessoas que necessitam de o vender por divórcios, heranças ou mudança de local de emprego. O modelo apareceu há menos de uma década nos EUA, sob a designação iBuyer (o "i" significa instantâneo), e apresenta-se como uma solução fácil e rápida face ao processo tradicional de venda.

A Sell and Go assume-se como o primeiro iBuyer do mercado português e assegura que entre o primeiro contacto do vendedor e a escritura medeiam apenas 10 dias. A empresa, que integra o universo da ibérica FS Capital Partners, iniciou atividade em plena pandemia (setembro de 2020) e, desde essa altura, já analisou mais de mil propostas de aquisição, num valor médio de 190 mil euros, revela o diretor, Francisco Belard.

Negócio a crescer

Para já, está só ativa nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, mas no horizonte está a expansão a outras localidades. Como diz o responsável, o mercado residencial em Portugal é composto por um elevado número de proprietários, na sua maioria cidadãos comuns, e "fechar um negócio em pouco mais de uma semana é muitas vezes o objetivo de todos aqueles que se encontram em situações de urgência".

Capital para concretizar estas operações parece não faltar. Segundo adianta, entre fundos próprios e financiamento externo, a Sell and Go tem "capacidade financeira para atuar de forma ativa no mercado e aproveitar todas as oportunidades que surjam".

No último trimestre de 2021, chegou a iBuyer espanhola Tiko a Lisboa. Para já, só está a adquirir casas na capital, mas o plano a longo prazo é avançar para outras geografias do país, nomeadamente o Porto, diz Sina Afra, CEO da empresa. Tal como a Sell and Go, a Tiko também só está interessada em ativos residenciais, mesmo que necessitem de obras ou estejam ainda sob hipoteca. No entanto, a empresa espanhola só quer casas com uma área superior a 40 metros quadrados. O preço máximo que está disposta a pagar é 400 mil euros.

PUB

Mesmo com poucos meses de atividade no país, a empresa já tem uma carteira de vistorias de mais de meia centena de residências por semana e está a receber muitos contactos. Para investir em Portugal nos próximos anos, tem 30 milhões de euros, em fundos próprios.

PORMENORES

Como se processa

É preciso entrar na página na Internet da iBuyer em causa e preencher um formulário onde são pedidas informações sobre o imóvel. Entre 24 a 48 horas, o proprietário recebe no seu email o valor que a empresa está disposta a pagar pela casa. Caso aceite, as empresas avançam com as vistorias técnicas ao imóvel e a transferência da propriedade pode ficar fechada em 7 a 10 dias.

Contrapartida

O processo é simples e rápido, mas os proprietários têm de contar com um desconto no preço do imóvel face aos valores de mercado. A Tiko também vende casas, já a Sell and Go apenas compra, possuindo uma rede de parceiros para assegurar a posterior alienação.