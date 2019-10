IKEA alerta sobre babetes com risco de asfixia para bebés

JN Hoje às 16:09, atualizado às 16:20 Facebook

A IKEA retirou do mercado os babetes do modelo MATVRÅ nas cores vermelho e azul por risco de asfixia dos bebés que os utilizem.

"A IKEA pede a todos os clientes que tenham comprado os babetes MATVRÅ em azul e vermelho para pararem de os utilizar e os devolverem numa loja IKEA, onde serão reembolsados na totalidade", lê-se num alerta divulgado pela empresa sueca.

"Não é necessária a apresentação do talão de compra", acrescenta a cadeia de venda de mobiliário, que em Portugal tem lojas em Alfragide e Loures (Lisboa), Braga, Matosinhos (Porto) e Loulé (Algarve).

A IKEA informa que deixou de comercializar os babetes deste modelo nas cores azul e vermelho de forma "preventiva" depois de receber "relatórios de que o botão presente no babete MATVRÅ pode soltar-se, apresentando-se como um risco de asfixia".

A decisão surge depois de duas crianças no Reino Unido e Noruega terem conseguido retirar o botão do babete com o potencial risco que isso poderia representar caso o metessem na boca e engolissem. No entanto, em nenhum dos casos, houve necessidade de assistência médica.

"Esta recolha de produto preventiva aplica-se apenas a estas duas cores", frisa a empresa, garantindo que os babetes com "padrão de frutas, vegetais, nas cores verde e amarelo não estão incluídos, por terem um design e material diferentes".