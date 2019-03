Autoeuropa vai produzir peças para automóveis elétricos

Diogo Ferreira Nunes Hoje às 09:08 Facebook

A Autoeuropa vai começar a produzir, já em maio, para-lamas, capots e tampas da torre do amortecedor dos novos automóveis elétricos do grupo Volkswagen.

É desta forma que a fábrica de Palmela vai integrar o plano de transformação da frota do gigante automóvel alemão, que pretende vender os primeiros carros elétricos de larga produção entre o final deste ano e o início de 2020. Para já, a fábrica portuguesa está fora dos planos de reconversão para a montagem dos novos veículos.

As primeiras peças da série inicial de produção vão começar a ser estampadas em maio, segundo o jornal da Autoeuropa. Os três componentes vão fazer parte do ID, o primeiro modelo do grupo Volkswagen que irá utilizar a plataforma MEB, exclusiva para automóveis elétricos. Este veículo vai começar a ser produzido, a partir do final de novembro, na fábrica alemã de Zwickau. A estampagem já está a ser planeada desde novembro de 2017.

As três peças estampadas em Palmela também serão incluídas no ID Crozz. Este será o primeiro veículo utilitário desportivo elétrico (SUV) do grupo automóvel alemão, que começará a ser montado na mesma fábrica alemã a partir de maio do próximo ano. Os três componentes serão produzidos pela unidade de prensas de Palmela, que no ano passado produziu 20,3 milhões de peças e faturou 23,07 milhões de euros com este material. Nesta área, há uma equipa de 340 trabalhadores que fabrica peças para vários modelos do grupo Volkswagen, inclusive para as marcas Audi, Porsche ou Seat.

As peças produzidas pela unidade de prensas da Autoeuropa representam vendas de 11,3 mil milhões de euros.

A indústria de componentes dá emprego a 55 mil pessoas em Portugal, segundo a AFIA (Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel). Uma fatia de 98% dos carros vendidos na Europa têm pelo menos uma peça fabricada em Portugal, desde os interiores de carros de luxo, como a Porsche, Ferrari e Jaguar, aos inúmeros componentes de motor, direção, painéis e pneus, passando pelos avançados head-up display de Mercedes, BMW e Audi.