Défice de 2017 é de 3% com a recapitalização da Caixa

Hoje às 11:14 Facebook

Twitter

O Instituto Nacional de Estatística revelou, esta segunda-feira, que o défice em 2017 terá ficado em 3% do Produto Interno Bruto, contabilizando as despesas com a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos.

"De acordo com os resultados provisórios obtidos neste exercício, em 2017 a necessidade de financiamento das Administrações Públicas (AP) atingiu 5 709,4 milhões de euros, o que correspondeu a 3,0% do PIB (2,0% em 2016). Este resultado inclui o impacto da operação de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos (CGD), no montante de 3 944 milhões de euros, que determinou um agravamento da necessidade de financiamento das AP em 2,0% do PIB2 ", revela o INE.

Sem a contabilização da Caixa Geral de Depósitos, o défice nacional teria ficado em 0,92% do PIB, quando o Governo apontava para um valor de 1,4%. "O resultado provisório para a dívida bruta das Administrações Públicas revela que esta dívida terá atingido 125,7% do PIB em 2017".