Economia portuguesa acelera no segundo semestre

O crescimento da economia portuguesa acelerou no segundo trimestre, ao avançar 2,3% face ao mesmo período do ano anterior e 0,5% em cadeia, avançou, esta terça-feira, o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com a estimativa rápida divulgada hoje, no segundo trimestre, o Produto Interno Bruto (PIB) aumentou 2,3% em termos homólogos no segundo trimestre e 0,5% em cadeia, acima dos crescimentos de 2,1% em termos homólogos e de 0,4% em cadeia registados no primeiro trimestre do ano.

Face ao período homólogo de 2017, explica o INE, a procura interna registou um contributo "mais positivo", em resultado da aceleração do consumo privado, enquanto o investimento apresentou um crescimento "menos acentuado", explicado em "larga medida" pela diminuição da Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) em material de transporte.

A procura externa líquida apresentou um contributo negativo idêntico ao observado no trimestre anterior.

Para o crescimento do PIB em relação ao primeiro trimestre de 2018, o contributo da procura externa líquida foi "ligeiramente menos negativo", refletindo a aceleração das exportações de bens e serviços superior à das importações de bens e serviços.

Por sua vez, o contributo positivo da procura interna manteve-se inalterado no segundo trimestre.

Os valores divulgados hoje pelo INE ficam abaixo das estimativas de analistas e grupos económicos recolhidas pela Lusa, que apontavam para uma aceleração mais acentuada no segundo trimestre, ao estimarem que o PIB crescesse entre 0,6% e 0,8% em cadeia e entre 2,4% e 2,6% em termos homólogos.

Para o conjunto de 2018, o Governo estima que a economia cresça 2,3%, de acordo com o Programa de Estabilidade, contra 2,7% em 2017.