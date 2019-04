Estado encaixa 167 milhões com taxas dos vistos gold

Maria Caetano Hoje às 08:50 Facebook

Em sete anos, o Estado ganhou mais de 167 milhões de euros, em média 24 milhões por ano, com a emissão e a renovação dos vistos gold.

Os valores das taxas - repartidos pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e pelo Fundo para as Relações Internacionais do Ministério dos Negócios Estrangeiros - resultam de mais de 19 mil vistos emitidos e de mais de 17 mil atos de renovação, suficientes para segurar em Portugal pouco mais de dois terços dos investidores e famílias.

De acordo com os dados do SEF, até março deste ano, houve 19 704 vistos gold aprovados em Portugal. Os títulos, renováveis ao fim do primeiro ano e depois a cada dois anos, conheceram, no mesmo período, 17 242 atos de renovação, o que significa que houve a manutenção do visto a 68% dos beneficiários.