Líder da Jerónimo Martins ganha 152 vezes mais do que os trabalhadores

Pedro Soares dos Santos, presidente executivo da Jerónimo Martins, dona do Pingo Doce, recebeu em 2017 um rendimento bruto ligeiramente superior a dois milhões de euros.

O valor em causa, que resulta dos vários cargos que ocupa no grupo, representa um aumento de 58,3% face a 2016. Significa que ganhou 152 vezes mais do que a média salarial dos seus trabalhadores (13 229 euros anuais).

O ganho de Pedro Soares dos Santos não resulta apenas do seu salário. O presidente executivo recebeu da Jerónimo Martins 220 500 euros a título da componente fixa e 378 mil resultantes da componente variável, a que se juntaram 299 250 euros no âmbito do plano de pensões de reforma. Àqueles valores juntaram-se 409 500 euros de componente fixa e 702 mil euros de componente variável que foram pagos por sociedades ligadas de alguma forma à Jerónimo Martins e nas quais Pedro Soares dos Santos exerceu funções.

Visto do lado dos trabalhadores, o cenário é bem diferente. Em vez de um aumento de 58,3%, a atualização geral foi de apenas 3%. Mesmo somando ordenados/salários, com pagamentos feitos à Segurança Social em nome dos trabalhadores, benefícios de empregados e outros custos com pessoal, o resultado final é que os 98 729 funcionários do grupo auferiram um ganho médio anual de apenas 13 229 euros, o que dá cerca de 945 euros brutos divididos por 14 meses.

No caso específico da Jerónimo Martins, o fosso entre o presidente executivo e a média salarial do grupo agravou-se no ano passado. Em 2016, Pedro Soares dos Santos tinha arrecadado 1,269 milhões de euros, mais 46% em relação a 2015. Já a média salarial do grupo tinha sido de 12 500 euros anuais por trabalhador. Na prática, o CEO ganhou 101 vezes mais que os seus colaboradores.

O caso não é inédito entre as grandes empresas privadas a operar em Portugal. António Mexia, presidente executivo da EDP, ganha cerca de 52 vezes mais do que a média salarial dos seus trabalhadores. O presidente da elétrica nacional teve direito a 2,2 milhões de euros em 2017, entre remuneração fixa, variável e prémios, conforme o JN noticiou no dia 2 de março.