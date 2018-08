Número de salários superiores a três mil euros dispara

LUÍS REIS RIBEIRO Hoje às 00:40 Facebook

Nunca houve tantos chefes e tanta gente no escalão salarial cimeiro, de acordo com o inquérito ao emprego do Instituto Nacional de Estatística (INE). A criação de empregos dispara em salários de topo.

O emprego por conta de outrem na categoria dos 3000 euros líquidos ou mais contava, no segundo trimestre, com 39,8 mil pessoas, resultado também de uma subida recorde (a maior das séries que recuam até 2008) na ordem dos 34,5%.

