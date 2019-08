O novo mapa da REPA, com menos postos prioritários e mais de acesso geral

JN Hoje às 14:21 Facebook

O número de postos da Rede de Emergência de Postos de Abastecimento (REPA) exclusivo para veículos prioritários vai baixar de 52 para 26, anunciou o ministro do Ambiente.

Pedro Matos Fernandes precisou que os 26 postos da REPA exclusiva localizam-se essencialmente nas zonas onde existe risco de incêndio.

A REPA contava até esta sexta-feira com 54 postos prioritários (52 dos quais no Continente) e 320 de acesso público. "O 'stock' de combustível na ordem dos 60% permite-nos com toda a serenidade fazer esta alteração", explicou Matos Fernandes.

Em Beja, Braga, Coimbra, Évora, Guarda, Leiria e Vila Real haverá um posto de REPA exclusivo que passa a REPA normal, ou seja, onde a população geral poderá abastecer, com um limite de 15 litros.

Em Aveiro, Faro e Santarém haverá dois postos REPA exclusivos a passar a REPA normal.

Já em Setúbal, serão três os postos REPA exclusivos a passar a normal, quatro no Porto e seis em Lisboa.

Veja aqui o novo mapa da REPA , que inclui postos acessíveis para todos os condutores e para condutores de veículos prioritários.