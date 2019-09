Portugal acolhe nova fábrica de veículos todo-o-terreno com motores BMW

Pedro Araújo com Zulay Costa Hoje às 08:04 Facebook

Portugal vai acolher uma fábrica automóvel de grandes dimensões para produzir um veículo 4x4 com motor BMW e, futuramente, outros modelos, eventualmente em conjunto com a Jaguar.

O investimento inicial será em torno dos 300 milhões de euros e irá criar até 600 empregos no Eco Parque Industrial de Estarreja. O grupo inglês Ineos criou uma empresa de direito português - a Amazing Wheels -, que já tem escritório instalado no Centro de Negócios do concelho.

O Governo, conjuntamente com a Amazing Wheels, tem ainda esperança de anunciar o investimento antes das eleições legislativas marcadas para 6 de outubro. Segundo várias fontes ligadas ao processo, o negócio está em fase muito adiantada, até porque o modelo 4x4, inspirado no icónico Land Rover Defender, descontinuado em 2016, deverá começar a ser produzido em 2021.

Diamantino Sabina, presidente da Câmara de Estarreja, escusou-se a avançar pormenores, confirmando apenas que "existe um potencial investimento no setor automóvel" que está a ser negociado em Estarreja, na ordem dos 200 a 300 milhões de euros, e que "poderá vir a criar até uns 600 postos de trabalho". Tratando-se de indústria automóvel, acrescenta, "poderá mudar o cenário económico de Estarreja, pois este tipo de indústria normalmente arrasta outras empresas que vão criar novos postos de trabalho indiretos".

