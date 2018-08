Portugal é o terceiro país da UE com gás e eletricidade mais caros

Ana Regina Ramos Hoje às 11:20 Facebook

Portugal está no top 3 dos países da União Europeia que têm os preços mais altos de eletricidade e gás natural, segundo estatísticas do Eurostat divulgadas pela primeira vez.

Os dados do gabinete estatístico da UE remetem para 2017 e apontam para um valor próximo dos 10 cêntimos por kilowatt hora no caso do gás e à volta dos 25 cêntimos na eletricidade. Este valor só é ultrapassado pelos países que encabeçam a lista em primeiro e segundo lugar, respetivamente: Bélgica e Dinamarca.

A Roménia, a Bulgária e a Hungria são os países que menos cobram pela eletricidade e gás, com valores que não chegam aos 5 cêntimos por kilowatt hora no caso do gás e de cerca de 10 cêntimos na eletricidade.

Estes valores "podem variar de acordo com um conjunto de condições relacionadas com a oferta e a procura, incluindo a situação geopolítica, o cabaz energético nacional, custos de rede e condições meteorológicas", de acordo com o Eurostat. No caso da eletricidade, o preço pode ser explicado devido a metade do valor dizer respeito a taxas e impostos.