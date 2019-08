Saiba quais são os postos de combustível onde pode abastecer durante a greve

Hoje às 00:51 Facebook

O mapa da Rede de Emergência de Postos de Abastecimento (REPA) abrange 54 postos prioritários e 320 postos de acesso público. Nos postos de acesso público, o volume máximo de gasolina ou gasóleo permitido é de 15 litros.

O ministro do Ambiente decretou, preventivamente, estado de emergência energética, no âmbito do pré-aviso de greve dos motoristas para a próxima segunda-feira, permitindo a constituição da rede de postos de abastecimento.

No âmbito da REPA, foram estipulados 54 postos prioritários para veículos das forças de segurança, emergência médica, entidades públicas ou privadas que prestam serviços na áreas das comunicações, água e rede urbana. Também estão abrangidos os veículos de transporte de valores, "para que não falte dinheiro nos multibancos", e o transporte de produtos agrícolas "em fase critica" de colheita, explicou Matos Fernandes.

Nos 320 postos de acesso público o volume máximo de gasolina ou gasóleo é de 15 litros.

A REPA só entrará em funcionamento a partir das 00.00 horas de segunda-feira (12 de agosto) e caso a paralisação se mantenha.