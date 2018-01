Site em insolvência prejudica centenas

ERIKA NUNES Hoje às 00:41 Facebook

Perdas dos lesados com as encomendas atingem milhares de euros.

A marca de comércio eletrónico portuguesa Amazonite (Niwite desde setembro) lesou centenas de portugueses em dezenas de milhares de euros em encomendas que ficaram por entregar desde o verão passado. A insolvência foi decretada a 27 de dezembro e agora os lesados têm 30 dias para reclamar os créditos. Na Deco-Associação de Defesa do Consumidor já constam meia centena de reclamações e no Portal da Queixa, entre as duas marcas da mesma empresa, acumulam-se mais de 200.

