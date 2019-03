Toyota e BMW alertam para riscos do Brexit sem acordo

Hoje às 17:01 Facebook

Twitter

Partilhar

As empresas Toyota e BMW alertaram esta terça-feira que um Brexit sem acordo com a União Europeia comprometeria a produção das suas fábricas no Reino Unido.

Peter Schwarzenbauer, do Conselho de Administração do grupo alemão, disse que a BMW pondera transferir a produção do modelo "Míni", em Oxford, Inglaterra, para a Holanda, se a saída da União Europeia (UE) for sem um acordo.

O responsável fez estas declarações numa entrevista à televisão britânica Sky, nas vésperas da abertura do Salão do Automóvel de Genebra, que se realiza de 07 a 17 deste mês.

Schwarzenbauer descreveu este cenário de rutura como "o pior possível" e disse que, então, teriam que considerar "o que isto, exatamente, representa para a marca de longo prazo".

A fábrica do "Mini" emprega 4500 pessoas e é o principal local de produção do modelo "Mini" de três portas.

O presidente da Toyota Motor Europe, Johan Van Zyl, disse, por seu turno, à BBC que se as "barreiras" do Brexit forem muito altas, a competitividade da empresa no Reino Unido será prejudicada.

Van Zyl referiu a possibilidade de a fábrica que a empresa japonesa tem em Burnaston, no condado de Derbyshire, no norte da Inglaterra, vir a ser fechada depois do Brexit.

O vice-presidente executivo da empresa, Didier Leroy, disse que uma saída "não negociada" da União Europeia, seria "terrível" e criaria "enormes desafios adicionais" para a competitividade das operações no Reino Unido.

A Toyota anunciou em fevereiro do ano passado que ia construir a próxima geração de seu modelo "Auris" em Burnaston, o que representa um investimento de 277 milhões de euros.

Leroy afirmou ao jornal "Financial Times" que está "confiante de que o Reino Unido conseguirá chegar a um bom acordo com a UE".

Referindo que os japoneses não pretendem deixar o Reino Unido e parar a produção, Leroy reconheceu que, se não houver acesso ao mercado europeu sem "obstáculos fiscais", será "extremamente difícil" encetar a produção de um outro modelo na fábrica inglesa.

As advertências da Toyota e da BMW surgem depois de a Nissan ter revertido, no mês passado, os planos de fabricar o modelo "X-Trail" na sua fábrica em Sunderland, nordeste da Inglaterra, para ser produzido no Japão.

Outra empresa japonesa, a Honda Motor, anunciou o encerramento da sua fábrica em Swindon, no sudoeste da Inglaterra, em 2021, o que significará o corte de cerca de 3.500 empregos, noticiou a agência espanhola Efe.