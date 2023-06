Jerónimo Martins multada na Polónia por "induzir em erro os consumidores"

JN/Agências Hoje às 19:49 Facebook

O regulador polaco de defesa do consumidor multou a Jerónimo Martins na Polónia, em quase 36 milhões de euros (160 milhões de zlotis), por "induzir em erro os consumidores", de acordo com um comunicado da entidade.

A entidade reguladora UOKiK disse que a companhia, que detém uma rede alargada de lojas no país, "induziu os consumidores em erro", tendo em conta "as condições, benefícios e a disponibilidade" de regras e regulamentos de uma campanha que apelidou de anti-inflação ('Tarcza Biedronki antyinflacyjna' no original).

Segundo o regulador, a campanha da Jerónimo Martins, que ocorreu entre abril e junho de 2022, com o 'slogan' "se encontrar um produto na nossa lista de 150 produtos comprados com mais frequência a um preço inferior em outra loja, devolvemos a diferença" tinha "regras complicadas, benefícios desproporcionais e uma disponibilidade limitada".

O UOKiK considerou que a Jerónimo Martins Polska estava a infringir "os interesses coletivos dos consumidores".

No total, a empresa, que detém na Polónia a cadeia de supermercados Biedronka, aplicou assim uma multa de mais de 160 milhões de zlotis à empresa, destacou, recordando que esta não é a primeira vez que a empresa é sancionada na Polónia.

A decisão não é final, referiu o regulador polaco no seu 'site', e pode ser alvo de recurso.