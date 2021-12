Mais 1700 mulheres na construção civil em apenas um ano

Salomé Filipe Hoje às 09:04 Facebook

Em 2020, havia 21 500, mas o número aumentou nos últimos meses. No entanto, a esmagadora maioria ainda não mete a "mão na massa".

O setor da construção, em Portugal, tinha, no ano passado, 297 100 trabalhadores. Desses, 21 500 eram do sexo feminino - mais 1700 do que em 2019.

Os números são do Instituto Nacional de Estatística (INE), mas só mostram o panorama geral. Diz quem conhece o ramo que a maioria das mulheres trabalha em direção de obra, higiene e segurança no trabalho e fiscalização. Só que faltam números sobre quantas trabalham, em concreto, nessas funções e, também, como pintoras, eletricistas ou pedreiras. O certo é que existem cada vez mais mulheres a provar que as obras, tal como as outras áreas, podem ser para todos, como prova Elaine.