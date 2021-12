Norte fora de plano aprovado para TAP

Rita Neves Costa Hoje às 21:08 Facebook

Representantes da região pedem que interesses do aeroporto do Porto sejam "acautelados" e não esquecidos.

O plano de reestruturação da TAP aprovado anteontem pela Comissão Europeia, em que se prevê uma injeção de 2,55 mil milhões de euros na companhia aérea portuguesa, vai exigir a cedência de até 18 "slots" (faixas horárias) a concorrentes. O compromisso terá de ser executado no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Para o presidente da Associação Comercial do Porto, este é mais um "cheque" dado à TAP pelos contribuintes portugueses.

"Os interesses do aeroporto do Porto continuam a não ser acautelados, porque a TAP tem mais de 90% da sua operação concentrada no aeroporto de Lisboa", diz Nuno Botelho. "Não vejo razão para tanto entusiasmo", acrescenta, referindo-se ao anúncio do ministro Pedro Nuno Santos sobre a aprovação de Bruxelas.