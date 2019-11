Norte quer milhões de Bruxelas para ligar ao TGV espanhol

Alexandra Figueira Hoje às 08:05 Facebook

Pela primeira vez, região terá uma posição comum, antecipando negociações do Governo com Bruxelas. Inovação, digitalização e descarbonização da economia terão a primazia.

Modernizar toda a Linha do Douro e a Linha Porto-Vigo, ligando o Norte à alta velocidade espanhola, articular a ferrovia com os portos de Leixões e de Viana do Castelo, valorizar o rio Douro como via navegável e estudar investimentos nos aeroportos de Bragança e Vila Real. Esta sexta-feira, o Conselho Regional do Norte aprovará a estratégia global da região para os próximos fundos europeus, antes que o Governo chegue a acordo com Bruxelas.

Os investimentos em ligações de transporte são os mais palpáveis de um programa que inclui a inovação e melhoria da competitividade das empresas, a economia digital e descarbonizada, a saúde e educação e a organização do território (ler propostas, ao lado).

