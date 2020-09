Novo Banco falhou na análise de risco de construtoras

JN/Dinheiro Vivo Hoje às 12:42 Facebook

Em causa estão perdas estimadas em 271,7 milhões de euros relativas sobretudo a empréstimos a construtoras.

A Deloitte identificou falhas na análise de risco do BES e do Novo Banco em relação a planos de negócio e garantias apresentadas por devedores do setor da construção, entre 2012 e 2018, num valor de perdas estimadas de 271,7 milhões de euros no final de 2018. Em causa, estão algumas empresas do setor da construção que "começaram a atravessar dificuldades mais visíveis a partir de 2012 e o BES/Novo Banco foram tomando decisões em diversos processos de reestruturação ocorridos entre 2012 e 2018, que envolveram igualmente outros bancos nacionais, no sentido de manter o apoio a estas empresas, que por vezes envolveram new money e a prestação de garantias bancárias para realização de obras".

