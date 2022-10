A aplicação que vai aumentar as suas vendas

Hoje às 19:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Chegou a APP que permite às equipas de vendas perceberem, através de modelos analíticos avançados, onde devem desenvolver o seu esforço para aumentarem a sua performance de vendas.

Há vários projetos desenvolvidos que permitem identificar as variáveis-chave para a definição de um mercado potencialmente bom, no entanto, e como o mundo está em constante mudança e isso se reflete em vários setores e áreas de negócio, existe agora um processo que constituiu o backbone desses projetos.

A solução de análise PSE Predictive Mobility Sales é o culminar do alargamento do conhecimento já adquirido que, através de técnicas de machine learning e utilização de softwares de análise avançada (nomeadamente o IBM SPSS), identifica de forma preditiva hotspots com elevado mercado potencial na totalidade dos territórios definidos por cada empresa. Para além desta atualização, diferencia também estes locais por dias úteis, fins de semana, feriados e, em alguns casos específicos, períodos horários.

Este projeto inclui também um sistema de aprendizagem contínua, através do feedback obtido. Para o desenvolvimento deste processo, as empresas devem facultar de forma periódica, e sempre que aplicável, informação relevante, nomeadamente o histórico de ação comercial no terreno, vendas, bases de dados com a estrutura orgânica de suporte à ação comercial e respetiva afetação a territórios, bem como outras informações que as empresas considerem relevantes para o seu desenvolvimento.

Esta solução vai ajudar os comerciais a ter informação em tempo real, aumentar as suas vendas, assim como permitir a recolha de informação importante para o negócio.

Desde o início da sua atividade, em 1994, que a PSE - Your Data Specialists se dedica exclusivamente à analítica avançada. Isso concretiza-se hoje na implementação destas soluções tecnológicas e de pesquisa de mercado, que deste modo vão ajudar os comerciais a ter informação em tempo real, aumentar as suas vendas e permitir a recolha de informação importante para o negócio.

Alguns dos exemplos práticos de utilização são a possibilidade de se ​​​​​​​poder alocar forças de venda locais, com mais elevado potencial para o seu produto, identificação de outros locais para a colocação de novos edifícios e equipamentos, perceber quais os melhores sítios para a venda de soluções e produtos, otimização da informação, recursos e processos e possibilidade de tipificar soluções e produtos.