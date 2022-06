A revolução nos pagamentos chega ao Rock in Rio Lisboa

Hoje às 08:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Durante os quatro dias de festival, todos os pagamentos vão ser feitos através da plataforma da ​​​​​​​PAYBYRD, a líder de pagamentos personalizados na Europa.

Nos próximos dias 18, 19, 25 e 26 de junho, o Parque da Bela Vista, em Lisboa, vai receber o que de melhor se faz na música nacional e internacional, naquele que é um dos festivais mais conhecidos do público: o Rock in Rio Lisboa. Para que a experiência seja a melhor em todos os pontos do recinto, dos palcos aos stands, a organização conta com uma parceria de peso: a PAYBYRD.

A Plataforma de Pagamentos Personalizados n.º 1 na Europa traz inovação ao festival, através de pagamentos simples, integrados e personalizados, tanto para os festivaleiros como para os comerciantes presentes no recinto. De um lado, pagamentos seguros, rápidos, em terminais de última geração, sem custos para o consumidor. Do outro, comerciantes que recebem pagamentos de forma simples e integrada.

"O objetivo desta parceria é conseguirmos disponibilizar aos comerciantes e ao próprio evento um terminal de pagamentos, com software de faturação integrado que irá permitir uma operação mais simples e funcional ao comerciante. A solução disponibilizada no festival é resultado de uma forte parceria com a Zonesoft que tem sido implementada mensalmente em centenas de clientes, estando já disponível em milhares de comerciantes a nível nacional", afirma João Oliveira, VP Sales Iberia. "Para os consumidores este terminal irá facilitar e acelerar todo o processo de compra. Haverá menores filas, menos tempo de espera e naturalmente um maior nível de satisfação de clientes e comerciantes."

Serão mais de 80 meios de pagamentos que estarão à disposição dos festivaleiros, do Alipay ao Wechatpay, passando pela Visa, Mastercard ou PayPal, para uma experiência moderna, que não deixará ninguém sem uma cerveja gelada para beber ao som dos beats de Anitta ou do melhor merchandising de bandas tão míticas quanto os Muse.

A oferta da Paybyrd distingue-se por compreender as necessidades dos clientes e também por pensar na tecnologia de pessoas para pessoas. A este conceito, juntou-se o melhor da inovação em software, design e hardware, numa plataforma altamente ágil e intuitiva. Parece então natural que duas marcas inovadoras se juntem para levar a experiência de festival a outro nível. O encontro fica marcado em mais uma edição de Rock in Rio Lisboa.