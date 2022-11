Conheça uma alternativa que lhe permite capitalizar a renda da torre ou antena de telecomunicações instalada na sua propriedade

Hoje às 13:55 Facebook

Se arrenda ou disponibiliza uma parte do seu imóvel para funcionamento de uma infraestrutura de telecomunicações, possivelmente recebe uma renda por meio de um contrato de arrendamento celebrado com o operador. Conheça uma alternativa ao recebimento das rendas que poderá representar um retorno ainda maior e melhor que o atual.

A indústria de telecomunicações é constituída por uma série de elementos e movimentações que resultam na oferta de sinal e cobertura celulares que chegam até nós. Dentro de um universo muito conhecido e divulgado de evoluções tecnológicas, consolidações e aquisições, novas legislações, sanções, entre outros, um componente essencial desta dinâmica não é tão divulgado: os contratos de arrendamento de imóveis para a instalação de torres ou antena de telecomunicações.

Esses contratos permitem que as empresas do setor possam manter as suas redes de forma flexível e com um custo inferior ao que teriam caso adquirissem os terrenos e imóveis onde têm instaladas as suas infraestruturas. A flexibilidade é, em especial, um ponto-chave desses contratos e uma das maiores vantagens para essas entidades, pois permite que se adaptem às inovações tecnológicas de forma mais rápida.

Neste contexto, pessoas singulares, empresas, condomínios, entre outros tantos exemplos, acabam por tornar-se senhorios em contratos de arrendamento que têm por objeto o funcionamento de infraestruturas de telecomunicações.

O que muitos senhorios não sabem é que esses contratos são também um ativo que pode ser negociado. Um modelo de negócio inovador pode dar aos detentores destes contratos um maior controlo e segurança sobre a renda proveniente das torres e antenas de telecomunicações instaladas nos seus imóveis.

A APW Portugal é uma das empresas pioneiras na aquisição de contratos de arrendamento de infraestruturas e outros ativos de telecomunicações em Portugal e no mundo. Sendo uma referência internacional neste modelo de negócio, a APW atua hoje em 21 países e está em processo de expansão para outras jurisdições, dando aos senhorios a possibilidade de capitalizarem os seus contratos e usufruírem dos benefícios próprios desta transação.

O processo de investimento, de forma simplificada, consiste em oferecer aos senhorios um valor elevado em troca do direito a receber as rendas e a gerir os contratos por um determinado período. Cada contrato é analisado individualmente, com o intuito de apresentar uma oferta personalizada que poderá transformar-se em maiores retornos financeiros e utilizada para a realização de projetos ou para planear o futuro.

Ao celebrar um contrato com a APW Portugal, os senhorios também transferem os riscos de desmantelamento e de redução de renda associados aos seus contratos, deixando assim de estarem suscetíveis à perda ou redução do valor recebido. Com mais de oito mil contratos adquiridos e mais de seis mil transações concluídas, a APW já possibilitou que milhares de senhorios alcançassem os seus objetivos financeiros, pessoais e/ou profissionais.

Da realização de investimentos a liquidação de empréstimos, de obras em edifícios ao planeamento da reforma, são inúmeras as formas como os senhorios puderam beneficiar deste negócio. Após concluir um negócio com a APW Portugal em 2020, a Junta de Freguesia de Eixo e Eirol, por exemplo, usou o capital para dar continuidade a projetos que seriam interrompidos devido aos inesperados custos resultantes da pandemia Covid-19. Além disso, também puderam viabilizar outros projetos que, em princípio, não teriam tido lugar caso não tivessem recebido o investimento da APW Portugal.

Assim como a Junta de Freguesias de Eixo e Eirol, muitos outros senhorios optaram pela APW Portugal por se tratar de uma empresa confiável e profissional. O sucesso a nível internacional é reflexo de sua abordagem personalizada e da cordialidade da sua equipa. Para mais exemplos de como outros senhorios reinvestiram o valor recebido pela APW Portugal, aceda à nossa página de Depoimentos.

O crescente e diversificado portfólio faz com que o grupo de empresas da APW seja hoje um dos principais na indústria de telecomunicações dos principais mercados do mundo. Como resultado de mais de 10 anos de crescimento consecutivo, a empresa passou a ter as suas ações negociadas na Bolsa de Valores americana NASDAQ sob o nome da sua empresa-mãe Radius Global Infrastructure Inc. (RADI). Assim, a APW Portugal possui todos os recursos para continuar a consolidar a sua presença em Portugal e a ajudar outros senhorios a concretizarem os seus planos e a conquistarem os seus objetivos.

Para outras informações sobre este modelo de negócio, entre em contacto através do telefone gratuito +351 210 200 105.