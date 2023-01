Dos vinhos à natureza: conheça as terras de bem-viver

Hoje às 09:47 Facebook

Uma garrafa contém mais do que um vinho. Reúne histórias seculares protagonizadas entre vinhas, por pessoas e regiões únicas, como acontece na Bairrada.

É fácil encontrar apreciadores de espumante. Mais difícil é encontrar quem saiba como é que este vinho chegou à mesa dos portugueses. Há 132 anos, Tavares da Silva, engenheiro de profissão, criou o primeiro espumante nacional através do método Champanhês. Esta decisão fez dele o "pai do espumante em Portugal", colocando a sua região, a Bairrada, no radar do mundo da vitivinicultura nacional e internacional.

Fruto de um terroir notável como nenhum outro, os vinhos e espumantes da Bairrada são indispensáveis em qualquer garrafeira. Mas se os quiser apreciar da melhor forma, não o pode fazer apenas em casa ou num qualquer restaurante. É preciso ir mais longe, às terras que os fizeram nascer.

Todos os municípios que integram a Bairrada - Aveiro, Águeda, Anadia, Cantanhede, Coimbra, Oliveira do Bairro, Mealhada e Vagos - merecem ser visitados sem pressas. Através da sua marca-região "Bairrada terras de bem-viver", a região convida todos a descobrir mais do que vinhas de perder de vista. Há praias de água cristalina, cidades históricas e até matas milenares.

Um roteiro para todos os gostos

Para começar a sua viagem pelas maravilhas da Bairrada, nada como falar com quem conhece a região como a palma da mão. Na Curia, em Anadia e em Oliveira do Bairro estão localizados os espaços da Rota da Bairrada, onde especialistas sugerem e ajudam na organização de visitas a produtores, de provas de vinhos, de locais para as suas refeições e também experiências.

À mesa, há muito mais do que vinho. Os frutos do Oceano Atlântico e da Ria de Aveiro, o tradicional leitão assado à Bairrada, os ovos moles de Aveiro e o pudim das clarissas de Coimbra são autênticos embaixadores da Região e constituem uma refeição memorável.

Após um almoço farto, nada melhor do que apreciar a Natureza, seja com uma caminhada pela Mata Nacional do Bussaco, na Mealhada, ou pelos areais das Praias da Tocha (Cantanhede) ou da Vagueira (Vagos), onde a Arte-Xávega continua a ser uma tradição bem viva. Nos dias em que o calor aperta, a Pateira de Fermentelos, a maior lagoa natural da Península Ibérica, é o local ideal para se refrescar, enquanto está em contacto com a natureza.

A região também oferece atividades variadas, sendo os passeios de bicicleta entre vinhas e o surf apenas algumas possibilidades. Por outro lado, quando o corpo pede descanso, as Termas do Luso e da Curia estão de portas abertas para receber. Mas se está à procura de um local onde fechar esta aventura, esta pode ser uma tarefa impossível. É que na Bairrada há infinitas razões que para o cativar desde o primeiro segundo e o motivar a voltar sempre.