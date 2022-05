Some mais valor à sua organização

Hoje às 08:14 Facebook

Para decisões mais rápidas e inteligentes, as entidades recorrem cada vez mais a métodos analíticos sofisticados, utilizando técnicas de análise preditiva e de inteligência artificial para modelar qualquer evento e obter estimativas futuras.

O mundo está em constante mudança e isso reflete-se em vários setores e áreas de negócio. As organizações, além de reports e dashboards dinâmicos que apresentam a informação do negócio sobre o que aconteceu ou está a acontecer, precisam de dados que ajudem os decisores a optar pelo caminho certo, que recomendem ações e que mostrem as probabilidades associadas a cada escolha.

No mercado, existe uma empresa especializada em data science e análise de dados que tem contribuído para a implementação de soluções preditivas com esse mesmo objetivo, o de melhorar os processos de decisão nas organizações nacionais, a PSE - Your Data Specialists.

Desde o início da sua atividade, em 1994, que a PSE se dedica exclusivamente à analítica avançada. Isso concretiza-se hoje na implementação de soluções tecnológicas, na pesquisa de mercado avançada, na prestação de serviços de consultoria e data science, onde desenvolve algoritmos nos mais diversos contextos de negócio.

Os dados são um ativo das empresas e, como ativo, a sua gestão e rentabilização são hoje um fator de diferenciação. Por isso, ao longo de mais de 20 anos de história, a PSE desenvolveu metodologias e instrumentos próprios para o desenvolvimento de projetos, como foi o caso da solução Fraud Management.

Todos os dias a fraude ou a realização de atividades ilícitas têm custos de milhões de euros em perdas para o Estado, para a banca e seguradoras e para as empresas, o que resulta em fundos não utilizados. Para controlo e prevenção, a PSE desenvolveu esta solução, que identifica padrões de fraude e risco e incorpora componentes de reporting, dispondo da possibilidade de realizar uma validação cruzada com outras fontes de dados que disponham de informação histórica, bem como com regras de negócio implementadas.

Otimização da produção é outra das preocupações desta empresa portuguesa, pois qualquer negócio cuja atividade se pratique com base em equipamentos e linhas de produção tem como um dos princípios de boa gestão assegurar o equilíbrio entre a diminuição dos custos e a disponibilidade dos seus ativos.

Para isso, é necessária a inclusão de processos inteligentes e de análise preditiva, que contribuirá para mitigar intervenções de manutenção não programadas e, por conseguinte, minimizar os custos que lhe estão associados, adotar uma atitude proativa para evitar paragens não previstas e identificar e atuar atempadamente sobre as causas das falhas. As técnicas preditivas de deteção de anomalias e de análise dos problemas vão permitir também otimizar os processos de gestão de defeitos na produção, com impacto direto nos custos operacionais.

A PSE dá também suporte às novas estratégias de marketing. A atual tecnologia dos smartphones associada a instrumentos de data science permite que a empresa desenvolva soluções que estudam em tempo real a nossa mobilidade, ou seja, saber onde estamos e para onde nos deslocamos. O serviço Painel PSE permite obter permanentemente informação sobre a mobilidade e a sua caracterização num concelho ou numa região, com informação sobre o perfil sociodemográfico das populações e a origem e destino das deslocações. O valor desta informação é elevado para estudos de ordenamento do território e de planeamento de redes de transportes.

Estes são só alguns dos serviços da PSE - Your Data Specialists, que mais do que trabalhar em Big Data, trabalha em Smart Data, de forma a encontrar soluções relevantes para quem os contacta. Das análises mais simples às análises mais avançadas, esta empresa desenvolve as suas próprias metodologias e cria os seus próprios instrumentos.