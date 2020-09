Porto à frente de Lisboa na recuperação do turismo

Paulo Ribeiro Pinto DV/JN Hoje às 08:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Face ao ano passado, a quebra nas reservas chega a 51% em Lisboa. Os dados mostram que os preços por noite caíram mais no Norte.

São dados animadores para os proprietários de alojamento local (AL). As reservas estão a aumentar desde junho, apesar de ainda ficarem longe dos valores do ano passado e também de antes da crise pandémica. Mas não está a ser igual para todo o país.

As estatísticas disponibilizadas ao JN/Dinheiro Vivo pela AirDNA para os AL registados nas plataformas da Airbnb e da Vrbo para as duas principais cidades mostram uma recuperação a duas velocidades: o Porto está à frente de Lisboa, tanto em termos mensais como homólogos.

Esta diferença poderá estar relacionada com o facto de algumas freguesias da Área Metropolitana de Lisboa (AML) terem ficado mais tempo em estado de calamidade, quando o resto do país já estava em situação de alerta.

Na cidade do Porto, as quedas mensais e homólogas foram mais suaves do que em Lisboa e a recuperação está a ser mais rápida.

No mês de julho, por exemplo, as reservas subiram 30% face a junho (a queda homóloga foi de 39%). Já em Lisboa, as reservas aumentaram apenas 19% em cadeia, mas continuavam 51% abaixo de julho do ano passado.

porto cresce 600%

Comparando com os piores dias da pandemia, a recuperação do Porto é ainda mais visível. Por exemplo, comparando a semana iniciada a 13 de abril deste ano (577 novas reservas) com a de 17 de agosto (4061 reservas), o aumento é de 600%, quando em Lisboa a variação se fica pelos 342% (para o mesmo período considerado). Um valor muito próximo ao do conjunto do país, que registou uma subida de 334% para o mesmo período.

Analisando os preços por noite, também há recuperação, mas a um ritmo muito lento. E neste caso Lisboa passa à frente. Na capital, a variação mensal em julho já foi positiva com aumentos de 1,5% face a junho, mas comparando com o mesmo mês do ano passado, ainda estão 9% abaixo.

Em julho, o preço médio por noite era de 93,32 euros num alojamento local, uma subida de 1,5% face ao mês anterior, mas ainda abaixo dos 102,63 euros de 2019. Já para os hotéis regista-se uma recuperação mensal de 2,4%, mas ainda com uma quebra de 13,4% face ao mesmo período do ano passado.

No Porto, a evolução mensal em julho ainda foi negativa. Registou-se uma quebra de 0,4% e face ao ano passado ainda estão 12% abaixo.

não a quarto partilhado

Seja como for, a pandemia parece ter mudado mesmo algumas das preferências dos clientes dos alojamentos locais, quer em Lisboa quer no Porto.

Pelo que este verão nos tem mostrado, pelo menos neste ano os turistas têm elegido casas inteiras em vez de optarem por quartos partilhados. Em julho, a quebra homóloga foi de 63% para este tipo de oferta tanto em Lisboa como no Porto, mas na cidade portuense a diminuição mensal ainda era de 9%.

Na capital já houve alojamentos com reservas para quartos partilhados em junho face a julho com uma subida de 13%.