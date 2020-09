Porto volta a ficar de fora dos planos de retoma da TAP

Roberto Bessa Moreira Hoje às 07:50 Facebook

A TAP vai repor vários voos para a Europa, África, Brasil e Estados Unidos já em outubro. E anunciou a intenção de criar, no verão de 2021, seis novas rotas para destinos turísticos. Tudo com partida do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, deixando, uma vez mais, o Porto - que terá apenas uma nova rota, com início em dezembro, para a ilha do Sal, em Cabo Verde - fora do plano de recuperação da companhia.

Estas medidas levam Nuno Botelho, presidente da Associação Comercial do Porto (ACP), a criticar duramente a Administração da TAP e o Governo que, através do ministro Pedro Nuno Santos, tinha prometido reverter uma política de centralização de uma empresa que está a ser substituída, no Norte, por companhias privadas. O próprio primeiro-ministro, António Costa, defendera que o plano inicial de rotas desenhado pela TAP "não tinha credibilidade". Mas agora, confrontado pelo JN, o Ministério das Infraestruturas e Habitação remeteu-se ao silêncio.

"O país está completamente anestesiado e o Governo, aparentemente, demitiu-se de ter qualquer opinião nas decisões estratégicas de retoma de voos da TAP", refere Nuno Botelho. "É de uma completa inutilidade o dinheiro injetado na TAP", acrescenta.