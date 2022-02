Portugal tem a oitava gasolina mais cara da Europa

JN Ontem às 23:39 Facebook

Portugal é o oitavo país europeu com os preços de combustível mais caros: ocupa a oitava posição na gasolina e a décima nos preços do gasóleo, de acordo com dados de 31 de janeiro.

Na segunda-feira, os preços vão aumentar pela sexta vez consecutiva este ano. A gasolina deve encarecer 1,5 cêntimos por litro e o gasóleo cerca de dois cêntimos. O custo da gasolina em Espanha continua mais baixo do que nas restantes grandes potências europeias, apesar de, na semana passada, ter batido um recorde que vigorava desde setembro de 2012, há mais de nove anos.

O contexto de crise energética na Europa é o que está a provocar a subida dos preços.