Portugal teve o maior aumento de preços das telecomunicações da UE

Em fevereiro último, os preços praticados no setor, medidos através do respetivo grupo do Índice de Preços do Consumidor (IPC), aumentaram 4,8% face a janeiro. É o maior aumento mensal verificado nos últimos 27 anos.

Considerando apenas os aumentos ocorridos em 2023 (janeiro e fevereiro), Portugal registou o maior aumento de preços das telecomunicações da União Europeia (UE). Em média, nos últimos doze meses, os tarifários em Portugal aumentaram 1,7%, enquanto na UE subiram apenas 0,1%. Portugal registou a 10.ª variação de preços mais elevada entre os países da UE. O país onde ocorreu o maior aumento de preços foi a Polónia (+4,9%) enquanto a maior diminuição ocorreu nos Países Baixos (-3,9%).

Em fevereiro último, os preços praticados no setor, medidos através do respetivo grupo do Índice de Preços do Consumidor (IPC), aumentaram 4,8% face a janeiro. É o maior aumento mensal verificado nos últimos 27 anos (desde janeiro de 1996). Face a fevereiro de 2022, os preços aumentaram 3,9%, a maior variação positiva desde dezembro de 2016.

Entre o final de 2009 e fevereiro de 2023, os preços das telecomunicações em Portugal aumentaram 13,2%, enquanto na UE diminuíram 8,8%. Com os aumentos de preços registados em fevereiro, acentuou-se a divergência na evolução dos preços das comunicações eletrónicas em Portugal e na UE, que atingiu 22 pontos percentuais em termos acumulados. Esta evolução confirma o défice concorrencial existente no mercado, potenciado pelo regime de fidelizações em Portugal que não tem conduzido a preços baixos. Pelo contrário, Portugal, de acordo com vários benchmarks, é um dos países da União Europeia (UE) em que os preços das comunicações eletrónicas mais têm aumentado.